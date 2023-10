Avaí x Ceará: veja informações e onde assistir ao jogo válido pela Série B do Brasileirão

Neste domingo, às 18h (de Brasília), Avaí e Ceará se enfrentam no Estádio da Ressacada em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Premiere, no pay-per-view.

O Avaí vive momento delicado no campeonato e está na 15ª colocação da tabela com 35 pontos, dois a mais que a Chapecoense, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O time de Florianópolis vem de empate diante do Londrina fora de casa por 1 a 1.

O Ceará é o 11º colocado da Série B com 43 pontos. Para a partida contra o Avaí, o clube tentará quebrar o tabu de jamais ter vencido o Leão da Ilha pela segundona do Brasileirão. Em 12 jogos disputados, são oito vitórias do Avaí e quatro empates.