Autor de um dos gols do São Paulo, Pablo Maia comemora vitória "importante" sobre o Grêmio

O São Paulo venceu o Grêmio neste sábado, por 3 a 0, e respirou na tabela do Campeonato Brasileiro. Um dos autores dos gols, o volante Pablo Maia comemorou o belo tento e projetou o próximo compromisso do Tricolor na competição.

Pablo Maia foi às redes após uma assistência de James Rodríguez, a segunda dele na partida. Com o resultado, o time de Dorival Júnior sobe para a décima posição do torneio, com 38 pontos conquistados, e se afasta da zona de rebaixamento. Na quarta-feira, a equipe tem pela frente nada mais nada menos do que o rival Palmeiras.

"Hoje fui feliz de fazer mais um belo gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi uma vitória muito importante para nós, vínhamos de uma derrota. Agora temos um clássico pela frente, vamos tentar fazer um excelente clássico para buscar e vitória e subir ainda mais na tabela", disse o jogador na saída de campo, ao Premiere.