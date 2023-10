Atlético-MG x Cruzeiro: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Felipão, técnico do Atlético-MG, deverá poder contar com o retorno de Battaglia e Pedrinho. O volante estava com dores no joelho e o meia com um incômodo muscular na coxa. Ambos voltaram a treinar na última sexta-feira e devem estar disponíveis novamente. Edenílson, Mariano e Vargas, por outro lado, seguem entregues ao departamento médico.

O Cruzeiro vive uma situação oposta à de seu rival. Na última quinta-feira, foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo e ficou a um ponto da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, a Raposa despencou na tabela e precisa de uma vitória para garantir sua permanência fora do Z4.

O treinador Zé Ricardo terá a missão de substituir seus dois laterais. Palacios e Marlon receberam cartão amarelo na última rodada e estão suspensos para o clássico. Wesley Gasolina, recém-retornado de lesão, e Kaiki, que atuou na ponta-esquerda contra o Flamengo, devem compor a última linha da Raposa.