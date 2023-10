Atacante do Palmeiras projeta final da Libertadores feminina contra o Corinthians: "Adversário duro"

Dona de 47 jogos e 13 gols com a camisa do Palmeiras, Bianca Gomes retornou ao clube palestrino em setembro deste ano. Com passagem pela equipe em 2019 e 2020, a atacante foi inscrita por Ricardo Belli para a disputa da Libertadores.

Na competição continental, Bianca tem três jogos: um como titular e dois como reserva. A expectativa é, pois, de entrar em campo na grande final deste sábado (21), contra o Corinthians.

"Eu vejo a campanha do Palmeiras muito sólida. Desde as primeiras partidas o time se comportou muito bem diante de todos os percalços que apareceram e conseguimos executar em todos os jogos tudo aquilo que treinamos", afirmou a jogadora.