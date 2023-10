Associados aprovam alterações no Estatuto Social do Santos; veja detalhes

Neste sábado, a Assembleia Geral Extraordinária, relativas às alterações no Estatuto Social do Santos, foi realizada no Ginásio Athié Jorge Coury, na Vila Belmiro. Com 817 votos a favor e 246 contra, as mudanças foram aprovadas.

Ao todo, 1063 associados votaram, sendo 141 na votação presencial e 922 na on-line. Era necessário 2/3 dos votos a favor das mudanças. O "sim" venceu por 76,85% contra 23,14% do "não".

A principal modificação é referente à eleição no final deste ano. Atualmente, o Estatuto permite apenas que sócios há mais de três anos e maiores de idade possam participar do pleito.