Arsenal sai atrás, mas busca empate com Chelsea no clássico londrino pelo Inglês

O jovem Cole Palmer abriu o placar para sua equipe com 14 minutos. Pouco depois, o atacante apareceu novamente no ataque e finalizou cruzado, levando muito perigo.

Mesmo com a vantagem, o time mandante seguiram em cima e tiveram boa oportunidade com o meio-campista Gallagher, que acabou chutando em cima do goleiro Raya - o lance já não valia mais por impedimento.

Aos 41, Gabriel Jesus deu uma das poucas investidas do Arsenal no primeiro tempo com um chute da entrada da área, mas ele saiu torto, sem perigo.

Assim como foi no começo do jogo, o Chelsea partiu para cima do Arsenal nos primeiros minutos da segunda etapa e conseguiu ampliar a vantagem.

Com apenas dois minutos, Mudryk recebeu passe de Gallagher na ponta esquerda e cruzou para a área. No entanto, por sorte ou não, a bola pegou uma curva contrária e enganou Raya, que não chegou a tempo de fazer a defesa.

A partir daí, o jogo ficou lá e cá, com os dois times se lançando ao ataque e buscando o gol. Aos 21, o goleiro Sánchez errou o passe ao sair jogando com os pés e entregou nos pés de Declan Rice. O inglês mandou do meio da rua e marcou um golaço para colocar fogo no jogo.