Após dois jogos fora, São Paulo retorna ao Morumbi para tentar voltar a vencer no Brasileiro

A campanha como visitante do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, é ruim. Os seus últimos dois compromissos foram longe do casa, e o clube empatou com o Vasco e perdeu do Goiás. Neste sábado, o Tricolor retorna ao Morumbi para tentar reencontrar o caminho das vitórias, contra o Grêmio.

Depois da conquista da Copa do Brasil sobre o Flamengo, o Tricolor pôde dar atenções exclusivas ao Brasileirão. Foram quatro jogos, dois seguidos em casa, os quais a equipe venceu o Coritiba e o Corinthians, ambos pelo placar de 2 a 1.

Já nos últimos dois jogos, um antes da pausa da data Fifa, e outro depois, o São Paulo tem um empate sem gols, contra o Vasco, em São Januário, e uma derrota para o Coritiba, por 2 a 0, no Estádio da Serrinha.