Tite exalta vitória do Flamengo em sua estreia: "Exigiram muito da gente"

O Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Mineirão. A partida marcou a estreia do técnico Tite no comando da equipe.

O treinador exaltou o triunfo fora de casa e projetou a sequência da temporada.

"É um trabalho que dá orgulho e é desafiador. Vamos pensar jogo a jogo. Não podemos perder o foco. É muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui. Exigiram muito da gente", disse.