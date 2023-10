Terceira pior defesa da Série A, Santos sofre 3 gols em um jogo pela 10ª vez no ano

O saldo de gols do Peixe na tabela é de -15, um número ruim levando em conta que este é o segundo critério para desempate caso duas equipes possuam o mesmo número de pontos na classificação.

Classificação e jogos Brasileirão

Sem tempo para lamentar, o próximo desafio do Santos na temporada é contra o Internacional, fora de casa. O duelo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem João Paulo e Jean Lucas, suspensos, o time precisará reunir forças para sair do Z4. Atualmente, o Peixe está no 17º lugar, com 30 pontos, um a menos que o Vasco, primeiro fora da zona da degola.

Relembre todas as vezes que o Santos sofreu três ou mais gols em uma mesma partida neste ano