Sem Neymar, Al-Hilal bate Al-Khaleej com gol de Mitrovic pelo Campeonato Saudita

Al-Taawon x Al-Ittihad

O jogo que marcava o confronto entre o segundo e o terceiro colocados do Campeonato Saudita terminou empatado em 1 a 1. Karim Benzema fez os dois gols da partida, um contra e um a favor.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Benzema aproveitou o cruzamento do brasileiro Igor Coronado, cabeceou no contrapé do goleiro e abriu o placar para o Al-Ittihad. O empate do Al-Taawon veio apenas cinco minutos depois. Em cobrança de escanteio, a bola bateu na cabeça do atacante francês e acabou morrendo no fundo das redes.

Al-Fateh x Abha

No duelo entre Al-Fateh e Abha, no Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, o time mandante venceu o jogo por 4 a 1, com gols de Mourad Batna, Djaniny, Lucas Zelarayán e Abbas Al-Hassan.