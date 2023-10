São Paulo x Grêmio: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 28ª rodada do Brasileirão

Para esta partida, o Tricolor paulista contará com os retornos do zagueiro Nahuel Ferraresi e do meia James Rodríguez. Ambos não estiveram à disposição de Dorival Júnior contra o Goiás pois estavam à serviço das seleções colombiana e venezuelana, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O lateral direito Nathan retorna de suspensão.

Além disso, o lateral esquerdo Caio Paulista recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e, portanto, cumprirá suspensão. Os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri seguem fora. Patryck, que está com a Seleção Brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, está fora do duelo.

Já o Grêmio poderá contar com o volante Mathías Villasanti, que estava à serviço da seleção paraguaia na data Fifa. Por outro lado, não terá o lateral Reinado, que foi expulso nos acréscimos do jogo com o Furacão. A equipe também terá outras duas baixas por lesão: a de Iturbe (lesão grau no músculo reto femoral da coxa direita) e a do meia Nathan (lesão no músculo adutor da coxa esquerda).

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X GRÊMIO