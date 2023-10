São Paulo x Grêmio: saiba onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo recebe o Grêmio neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vêm de derrota no meio de semana. O Tricolor paulista foi derrotado pelo Goiás, fora de casa, por 2 a 0. Já o Tricolor gaúcho foi superado de virada pelo Athletico-PR, por 2 a 1, em Porto Alegre.

A partida será televisionada pelo Premiere, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

Enquanto o Grêmio figura na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o atual 11º colocado e está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Por isso, o time comandado por Dorival Júnior vem tratando esse confronto com o peso de uma verdadeira decisão.