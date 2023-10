Santos realiza reuniões de transições com comissões da base para planejar temporada 2024

O dirigente destaca ainda que, seguindo o planejamento, as transições entre as categorias são rotineiras na base do Peixe. Ele utilizou como exemplo o recente caso do atacante Deivid Washington, que saiu do sub-17 para o profissional e já foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra.

"Esse processo de integração entre as categorias hoje é uma realidade no Santos e a transição acontece em vários momentos do calendário, seja por necessidade, oportunidade ou performance", explicou.

"O caso do Deivid [Washington] é um exemplo que temos a seguir. É um atleta que praticamente fez a transição do sub-17 para o profissional e, devido à oportunidade, foi vendido a um gigante europeu, por valores consideráveis e atraentes para o Clube", finalizou Ricardo.