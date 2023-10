Santos desiste de recorrer e Soteldo cumprirá punição contra o Internacional

O Santos decidiu não recorrer da punição que o atacante Soteldo recebeu do STJD para a partida contra o Internacional, neste domingo às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio. O venezuelano foi punido com dois jogos de suspensão - um já foi cumprido automaticamente - por ter sido expulso por xingar o árbitro Leandro Pedro Vuaden na derrota por 2 a 0 para o América-MG.

A equipe santista teria a possibilidade de recorrer da decisão do STJD para ter o jogador à disposição no confronto contra o Inter, mas preferiu poupá-lo. O departamento médico, junto da comissão técnica, decidiu que era melhor preservar Soteldo após o atacante apresentar desgaste físico depois de dois jogos com a Venezuela na data Fifa.

Mesmo longe das condições ideais, o atleta foi utilizado no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Bragantino nesta quinta-feira. Com isso, Soteldo permanecerá em Santos para se recuperar enquanto cumpre a punição imposta pelo STJD.