Principal Organizada do Cruzeiro marca protesto no CT às vésperas de clássico

Não é novidade que ano após ano firmamos e reafirmamos mais e mais nosso compromisso de estarmos sempre #FECHADOSCOMOCRUZEIRO



Desde a pior fase de nossa história até os dias atuais estivemos lado a lado com o clube e todos os jogadores que aqui passaram, mesmo quando muitos torcedores não acreditavam e viraram as costas, ou até jogadores não mereciam apoio, demos votos e votos de confiança em todos momentos. E vimos que no atual momento o apoio não faz mais sentido! São jogadores que não tem a mínima capacidade de vestir nossa camisa de tanta história, que não aguentam cobranças e pressão! Desrespeitam nossa história em campo e nosso maior patrimônio, o torcedor!

Recebemos inúmeras mensagens em nossas redes sociais com pedidos de cobranças, protestos contra o atual elenco e gestão do clube, a tempos estamos tentando uma reunião com o elenco e comissão técnica, para entender o que está acontecendo internamente, mas nunca fomos atendidos. E sempre que marcamos movimentos em frente ao CT o recebemos do clube é uma toca da raposa cercada por dezenas e dezenas de policiais e seguranças privados. Mostrando que para eles não existe diálogo, e a opinião dos maiores interessados, o torcedor para eles não vale de nada!

Entendemos a situação do clube que vem de uma grande recuperação financeira, mas também entendemos que esse elenco poderia render muito mais do que vem rendendo! Falta compromisso, falta raça, falta amor à camisa, dedicação e empenho! Falta a braveza que tem contra torcedores ser aplicada dentro de campo.

Não suportamos mais um goleiro arrogante que "chutou é gol", atacantes ineficientes, não sabem o básico de um atacante... finalizar! Será que o que se diz sócio majoritário, que foi o maior 9 da história não consegue ver isto?



Não dá pra aguentar mais ver a camisa 10 de Alex e Dirceu sendo usada por Nikão! Não vou pontuar mais os defeitos desse elenco pois os caracteres não suportariam!