Palmeiras registra menor público do ano no Allianz Parque em derrota para o Atletico-MG

Com 27.718 pessoas presentes no Allianz Parque e renda de R$ 1.665.375,02, o Palmeiras registrou seu menor público na temporada na derrota da última quinta-feira (19) para o Atlético-MG.

Sem o suspenso Abel Ferreira, o Verdão recebeu o Galo pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0. Hulk, logo no primeiro minuto de jogo, e Paulinho marcaram os tentos da partida ? que intensificou o clima de crise no Verdão.