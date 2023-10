Museu do Futebol passará por grande reformulação e terá novidades em 2024

Inaugurado em 2008, o Museu do Futebol passará por uma grande reformulação após 15 anos e mais de quatro milhões de visitantes. A Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e recursos adicionais de patrocinadores privados investirão R$ 11 milhões no projeto.

Entre as mudanças estão a atualização no parque tecnológico, a reformulação da expografia, com a inclusão de novas instalações e uma revisão do conteúdo. O futebol feminino e os torcedores também terão mais destaque e mais presença no espaço. Além disso, o museu passará a mostrar mais a diversidade, a inclusão e a questão racial no futebol.

"Não podemos fazer muitos spoilers para não estragar a surpresa. Mas quando reabrirmos a exposição principal em abril, o público verá um Museu do Futebol tão emocionante quanto sempre foi, mas também mais diverso, inclusivo e tecnologicamente renovado", diz Marília Bonas, diretora técnica do Museu do Futebol.