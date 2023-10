Mirassol e Guarani empatam e se distanciam da briga pela liderança da Série B

Nesta sexta-feira, Mirassol e Guarani empataram em 0 a 0, no Estádio Campos Maia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem grandes emoções, as duas equipes deram pouco trabalho para aos goleiros e saíram com emapate amargo na briga pelas primeira posições.

Com o resultado, o Guarani é o quinto colocado, com 55 pontos, chega ao terceiro jogo seguido sem vitória e perde a chance de dormir no G4. Do outro lado, o Mirassol é o sétimo colocado, com 53 pontos, interrompe sequência de quatro vitórias seguidas e também deixa escapar a chance de assumir a quarta colocação.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela 34ª rodada da Série B. Na próxima sexta-feira, o Guarani recebe o Botafogo-SP, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Mirassol visita o Ituano, às 15h30.