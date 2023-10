Maycon recebe terceiro cartão amarelo contra Fluminense e desfalca Corinthians diante do América-MG

Para o duelo contra o América-MG, Mano Menezes tem algumas opções para repor Maycon, como Cantillo, Roni e até Fausto Vera, que foi titular nesta quinta-feira ao lado do camisa 7.

Diante do Fluminense, o Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Lima empatou em seguida para os mandantes. Yuri e Fábio Santos abriram dois gols de vantagem para o Timão, mas o Flu descontou novamente com Lima e igualou o confronto com Jhon Arias.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.