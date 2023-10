Marcelo Fernandes valoriza apoio da torcida do Santos após derrota e comenta ausência de Rincón: "Faz falta"

"É importantíssimo, a torcida nunca nos abandonou, sempre está junto com a gente. É o reconhecimento do que eles fizeram em campo. O que esses jogadores correram, lutaram, todos viram o que aconteceu. Infelizmente foi um dia que não conseguimos finalizar bem e o adversário soube aproveitar", acrescentou.

Uma grande dor da cabeça para Marcelo Fernandes nesta partida foi o desfalque do volante e capitão do Santos, Tomás Rincón, que estava suspenso. O técnico admitiu que o time sentiu a ausência do jogador, mas voltou a elogiar o comportamento dos atletas que estiveram em campo.

"O Rincón se encaixou muito bem no nosso esquema e no clube, tanto que é o capitão da equipe. Ele faz falta em qualquer time, mas os que entram também dão conta do recado. Logicamente ele seria mais uma força, mas a equipe se portou muito bem. Ele vai voltar para o jogo de Porto Alegre, nós perdemos o Jean Lucas e o João Paulo, mas é assim. Não podemos ficar lamentando, domingo temos um jogo difícil, mas podem ter certeza que a equipe vai estar forte"

O Santos retorna a campo neste domingo para enfrentar o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), no Beira-Rio.