Mano Menezes exalta primeiro tempo do Corinthians contra Fluminense: "Melhora foi visível"

O técnico Mano Menezes gostou do que viu no primeiro tempo do empate do Corinthians em 3 a 3 com o Fluminense, nesta quinta-feira. O Timão chegou a abrir 3 a 1 no marcador, mas cedeu à pressão tricolor na etapa final. Na visão do comandante, o desempenho nos primeiros 45 minutos tem que nortear a equipe nos próximos compromissos de Campeonato Brasileiro.

"Temos uma visão de que o primeiro tempo foi muito bom. A equipe realizou muito o que trabalhamos nesse período, foi visível a melhora na construção, de competição, intensidade de jogo", comentou Mano em entrevista coletiva. O treinador também analisou a queda do nível de atuação na segunda etapa, quando o Tricolor Carioca empatou a partida.

"No segundo tempo, naturalmente o Flu iria arriscar, fez uma substituição que sempre faz, baixando o André, colocou o Arias, um dos melhores jogadores do Brasileiro e nos empurraram para trás com uma posse de bola forte, com dois homens de muita largura e isso trouxe nossos extremos muitos para trás. Aí você perde a saída, que tínhamos no primeiro tempo e não conseguimos mais jogar. Mesmo assim, até poderíamos ter sustentado um pouco, no terceiro gol, rifamos a bola e ela voltou pro meio da nossa defesa. Temos coisas positivas, para comemorar, e um caminho para continuar progredindo. Um time que não consegue sustentar a bola passa a sofrer no ataque contra defesa, e temos condições de melhorar. Jogamos contra uma equipe finalista da Libertadores, que faz isso aqui contra todo mundo. Esse é o caminho que nós ainda temos que percorrer. Saio com um bom sentimento pelo que foi a primeira etapa, esse é o Corinthians que queremos por mais tempo durante os jogos", disse o treinador.