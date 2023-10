Manchester City x Brighton: onde assistir e informações do jogo pela Premier League

"Admiro pelo fato de que não importa o time que eles joguem, que vão manter a mesma postura. Será um dos testes mais difíceis que teremos nesta temporada. Vamos tentar ir em frente", disse.

Do outro lado, o Brighton é uma das surpresas da temporada. No entanto, os visitantes também tropeçaram nas últimas rodadas e caíram para a sexta posição na classificação, com 16 pontos.

Na liderança da Premier League com 20 pontos, o Tottenham só entra em campo na segunda-feira, quando recebe o Fulham. Quem pode colocar pressão nos Spurs é o Arsenal, que está em segundo, mas terá clássico contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no sábado.