Mainz x Bayern: onde assistir e informações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique vem sofrendo nesta temporada e ainda tenta se firmar entre os líderes do Campeonato Alemão. Os bávaros voltam a campo neste sábado às 10h30 (de Brasília), contra o Mainz, fora de casa.

Os donos da casa ainda buscam a primeira vitória na temporada. O Mainz está na penúltima posição da Bundesliga, com apenas dois pontos conquistados. Com isso, o técnico Bo Svensson admitiu que o clube terá uma tarefa complicada diante do Bayern.

"Você pode jogar seu melhor jogo contra o Bayern, mas ainda assim perder. Não está em suas próprias mãos. Muita coisa tem que se unir no dia para conseguir alguma coisa. Só podemos administrar isso juntos. Esse é o nosso plano", disse.