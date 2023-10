Líder da Série B, Vitória vence o Sampaio Corrêa e mantém diferença de cinco pontos para o vice

O GOL DE OSVALDO EM UMA BOA JOGADA DE BOLA DO LEÃO! É O CAMISA 11 RUBRO-NEGRO!!!! ????#PegaLeão pic.twitter.com/RyZmDwRkT4

EC Vitória (@ECVitoria) October 20, 2023

O jogo

O primeiro tempo contou com boas chances criadas pelos dois lados, mas com o Vitória mais seguro e eficiente. Apesar disso, quem assustou primeiro foi o Sampaio Corrêa, que teve uma boa oportunidade com Robinho nos primeiros movimentos. Aos 38 minutos, no entanto, quem carimbou foi o Leão, com Osvaldo tocando na saída do goleiro Luiz Daniel para fazer 1 a 0.