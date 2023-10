Leclerc conquista a pole do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1; Verstappen larga fora do Top 5

Norris grabs P2! Hamilton takes P3!

WOW! What a mega qualifying session! ?#USGP #F1 pic.twitter.com/hTuFbM5y6v

? Formula 1 (@F1) October 20, 2023

A prova qualificatória também marcou o retorno do australiano Daniel Ricciardo às pistas. O piloto da AlphaTauri se recuperava de uma fratura na mão, sofrida no treino para o GP da Holanda, e ficou de fora de cinco etapas.

No Q1, o melhor tempo foi de Hamilton, com 1min35s091. O piloto britânico concluiu a volta mais rápida faltando apenas dez segundo para o fim do tempo, superando Verstappen. A grande surpresa foi Fernando Alonso, que terminou em 17º e pela primeira vez na temporada não vai largar no top 10. Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Lance Stroll e Logan Sargeant completaram os eliminados.