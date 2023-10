Justiça arquiva inquérito contra Falcão, ex-coordenador do Santos, por importunação sexual

Falcão foi acusado pela recepcionista de um hotel em Santos por importuná-la sexualmente nos dias 2 e 4 de agosto ? período em que era coordenador do Peixe e residente do local. A jovem, de 26 anos, alegou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos que o ex-atleta entrou em área restrita a funcionários e "roçou o pênis no braço dela". O dirigente negou a acusação e pediu demissão do clube na época.

Em depoimento na DDM, Falcão justificou que entrou na recepção para visualizar através das câmeras se um colega de trabalho do Santos já estava descendo para irem ao clube. Ele afirmou que jamais teve a intenção de praticar qualquer ato libidinoso.

Após análise das imagens das câmeras de segurança, fornecidas pela gerência do hotel, o promotor Rogério Pereira da Luz Ferreira concluiu que não houve delito. No entanto, o representante, em nome do MP, não tirou credibilidade da suposta vítima.

"O Ministério Público do Estado de São Paulo acredita que ela não mentiu à autoridade policial, mas certamente interpretou o fato de uma forma ofensiva, mas que não pode ser tido como o crime do artigo 215-A do Código Penal", declarou.

Já o juiz Leonardo de Mello Gonçalves afirmou que o hóspede "foi inconveniente e certamente causou desconforto na vítima, situações essas que causaram por parte desta, a leitura do comportamento do investigado como sendo uma forma de assédio". Porém, esclareceu que não se faz necessário aguardar um eventual laudo produzido por perícia uma particular para a determinação de arquivamento, uma vez que o material levantado são suficientes para tal decisão.

Por fim, além de uma leitura idêntica das imagens por parte da delegada responsável pelo inquérito, outro fator relevante apontado pelo Ministério Público foi que a recepcionista, nos dois supostos assédios sofridos, estava sentada em uma cadeira com encosto alto e apoio para os braços. "Tal anatomia constituiu uma barreira efetiva para a realização de um ato libidinoso". Ou seja, o "reduzido contato" e "existência de barreira" serviram de argumento para o arquivamento do inquérito.