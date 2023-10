Fernando Prass justifica recusa por cargo na diretoria do Ceará

Em sua passagem pelo Ceará como jogador, em 2020, Fernando Prass atuou em 52 partidas e foi campeão da Copa do Nordeste. Antes, o ex-goleiro passou por Palmeiras, Vasco, Coritiba, Vila Nova, Grêmio, Francana e Leiria, de Portugal, e venceu dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e duas Séries B do Brasileirão.

Confira a nota oficial publicada por Fernando Prass na íntegra:

"Devido a muitos questionamentos que tenho recebido nas redes sociais, segue uma nota de esclarecimento.

Agradeço ao Ceará Sporting Club, na figura do presidente João Paulo Silva, pelo convite para assumir um cargo no departamento de futebol do clube. Fico lisonjeado por ser lembrado não só por ter jogado no Ceará, mas também por estar me preparando desde 2018 para atuar em gestão no futebol. Acredito que seria uma excelente oportunidade para desenvolver um trabalho alinhado com o projeto que o clube propõe.

Porém, nesse momento, e pelo menos pelos próximos dois anos, quero estar próximo à minha família. Sigo nos meus projetos e sempre em busca de desafios e crescimento profissional, priorizando oportunidades que permitam trabalhar e me manter próximo da rotina familiar.

Desejo toda sorte do mundo ao presidente, a diretoria, a torcida e continuarei aqui, mesmo à distância, torcendo pelo sucesso do Ceará."