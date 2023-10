Fausto Vera vê Corinthians melhor com Mano: 'Perdemos meses de trabalho'

O Corinthians se comportou bem no primeiro tempo no Maracanã e abriu 3 a 1 de vantagem, mas cedeu o empate na etapa final, após forte pressão do Fluminense. Com Mano Menezes no comando, o Timão ainda não venceu, com dois empates e duas derrotas.

A reportagem apurou que a ausência de trabalhos especiais com a parte tática nos tempos de Vanderlei Luxemburgo incomodava os atletas. Havia um desgaste com o comandante e o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, foi o estopim para a decisão da diretoria de desligar Luxa.

Mano, por sua vez, vem agradando. O treinador tem trabalhado para corrigir os problemas da equipe, com vídeos e correções pontuais durante os treinamentos.

Com a igualdade contra o Fluminense, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.