Em amistoso de pré-temporada da NBA, Flamengo perde para o Orlando Magic

Na noite desta sexta-feira, o Orlando Magic recebeu o time de basquete do Flamengo em um amistoso de pré-temporada da NBA e venceu o confronto por 109 a 76. A equipe americana contou com as boas atuações de Trevelin Queen (24 pontos e quatro rebotes) e Jett Howard (21 pontos, três rebotes e duas assistências) para garantir o triunfo.

Pelo lado do Flamengo, Gui foi o cestinha com 16 pontos, além de também apanhar quatro rebotes. Outro destaque foi Scott Machado, que terminou o duelo com 13 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

O amistoso, que ocorreu no Amway Center em Orlando, marcou o quarto encontro entre as equipes na história. Nas três primeiras oportunidades, em 2014, 2015 e 2018, o time norte-americano também se deu melhor.