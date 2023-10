Dupla decisiva: Hulk e Paulinho são responsáveis por 65% dos gols do Atlético-MG no ano

A dupla Hulk e Paulinho vem sendo decisiva para o Atlético-MG nesta temporada. Na última quinta-feira, os dois foram os autores dos gols da vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Os números do camisa 7 e do 10 quando atuam juntos chama a atenção. De acordo com dados do Sofascore, Hulk e Paulinho juntos foram responsáveis por marcar 65% dos gols do Galo neste ano, com o primeiro marcando 25 e o segundo 22 dos 72 tentos do clube.

Além do mais, Hulk contribuiu com nove assistências no período, enquanto Paulinho deu sete. Isso faz dos jogadores a dupla com mais participações em gols entre todos os times da Série A, com 63 no total.