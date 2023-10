Destaque contra Fluminense, Yuri Alberto iguala Róger Guedes em número de gols no Campeonato Brasileiro

Na temporada, o jogador ex-Internacional ainda tem um caminho a percorrer para igualar Guedes. Enquanto Róger tem 21 gols anotados no ano com a camisa do Corinthians, Yuri possui 14.

O atacante de 22 anos também se destaca na temporada pelo número de assistências. O jogador tem seis passes para gol no ano, ficando atrás apenas de Fagner e Renato Augusto, ambos com oito.

O próximo jogo do Timão na temporada será contra o América-MG, no domingo, às 18h30 (de Brasília). A expectativa é que Yuri Alberto seja novamente titular no duelo que será realizado na Neo Química Arena.