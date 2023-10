Cuiabá x Goiás: confira informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Nesse sábado, Goiás e Cuiabá se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A partida terá transmissão do canal por assinatura Premiere.

Contra o São Paulo, o Esmeraldino quebrou a sequência sem vencer e respirou no Brasileirão. Ainda na zona de rebaixamento, o time de Armando Evangelista está com 30 pontos, mesma pontuação que o Vasco, primeiro clube fora do Z4.

Para a partida, o zagueiro Lucas Halter deve seguir como desfalque para o Goiás. Sem novos desfalques, o comandante do Goiás deve repetir a formação utilizada contra o Tricolor.