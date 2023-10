Corinthians x Palmeiras: veja informações e onde assistir à final da Copa Libertadores feminina

Essa é a chance de Arthur Elias se despedir do Corinthians com título, já que após a Libertadores o técnico se dedicará exclusivamente ao comando da Seleção Brasileira. Sob o comando do Timão, o treinador acumula cinco Campeonatos Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Libertadores (2019 e 2021), três Paulistas (2019, 2020 e 2021), duas Supercopa do Brasil (2022 e 2023) e uma Copa Paulista (2022).

O Palmeiras, atual campeão da competição, também tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com cinco vitórias, 24 gols marcados e quatro sofridos. As palestrinas lideraram uma chave com Barcelona, Caracas e Atlético Nacional, e no mata-mata passaram por Olimpia e Atlético Nacional.

O técnico Ricardo Belli, que busca o bicampaonato continental, chegou a ser questionado por alguns torcedores depois da eliminação nas quartas de final do Brasileiro para o São Paulo, mas se manteve firme no comando do Verdão.

O Palmeiras teve uma triste notícia nos últimos dias: a volante Andressinha sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior e, portanto, ficará longo período longe dos gramados.

No duelo das artilheiras, Millene representa o Corinthians, com cinco gols marcados. Pelo Palmeiras, Bia Zaneratto se destaca, com sete tentos anotados.