Corinthians se reapresenta após empate com Fluminense e inicia preparação para enfrentar América-MG

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira, após o empate em 3 a 3 com o Fluminense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco iniciou a preparação para enfrentar o América-MG, no próximo domingo, também pela liga nacional.

Os atletas iniciaram as atividades do dia na academia com treinos de força e ativação. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos no Maracanã fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao campo 3 para aquecimento sob orientação da equipe de preparação física. O técnico Mano Menezes comandou um treino de enfrentamento em campo reduzido.