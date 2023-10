Corinthians renova contrato de atacante do sub-20; veja detalhes

O Corinthians acertou a renovação contratual do atacante Higor, da equipe sub-20. O vínculo anterior do jovem era válido até abril de 2024 e foi estendido até dezembro do mesmo ano.

Com 20 anos, Higor vai estourar a idade da categoria na próxima temporada e, portanto, terá que atuar no profissional do Timão ou ser emprestado após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, prevista para janeiro do ano que vem.