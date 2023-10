Contra o Palmeiras, Paulinho alcança marca de 50 jogos pelo Atlético Mineiro

Ao entrar em campo diante do Palmeiras na última quinta-feira, o atacante Paulinho chegou a marca de 50 jogos pelo Atlético Mineiro.

"Marca importante em um grande clube. Me deixa feliz e realizado", disse o jogador.

Pelo Atlético Mineiro, Paulinho tem 50 jogos, 44 como titular, somando 22 gols e sete assistências. Com quatro gols marcados em três jogos, o camisa 10 do Galo é o artilheiro da Arena MRV, inaugurada no final de agosto.