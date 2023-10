Com visitas ilustres, São Paulo encerra preparação para encarar o Grêmio; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação nesta sexta-feira para enfrentar o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-atacante e campeão mundial em 2005 pelo clube, Aloísio Chulapa, e o piloto são-paulino Felipe Massa marcaram presença no CT da Barra Funda.

Antes de irem ao aquecimento, os jogadores assistiram a um vídeo na parte interna do centro de treinamentos. Depois, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática posicional e ensaiou bolas paradas. Por fim, parte do elenco realizou um exercício em campo reduzido e outros jogadores aprimoraram cobranças de falta depois do treino.

O zagueiro Beraldo apareceu treinando com uma máscara de proteção no rosto após sofrer uma fratura no nariz devido a uma pancada durante o jogo com o Goiás, no meio de semana. O jogador não teve restrições e treinou normalmente. Já o volante Luan, que se recupera de dores musculares, fez trabalhos com a fisioterapia e realizou uma corrida no gramado.