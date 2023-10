Com três jogadores cada, Flamengo e Botafogo lideram seleção da 27ª rodada do Brasileirão

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro teve fim na última quinta-feira com destaques cariocas. Flamengo e Botafogo venceram seus duelos diante da semana e conseguiram emplacar três jogadores cada na Seleção do Torcedor.

A vitória de 2 a 0 sobre o Cruzeiro na quinta fez com que o Flamengo colocasse o goleiro Rossi, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Pedro no time. Além dos atletas, o técnico Tite também foi eleito o treinador da rodada.

Já o Botafogo teve como grande destaque o atacante Júnior Santos, que marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o América-MG na quarta-feira. O lateral direito Di Plácido e o volante Marlon Freitas foram os outros jogadores do Glorioso que compuseram a lista.