Com Ríos, Palmeiras se reapresenta após derrota e inicia preparação para duelo contra o Coritiba

Horas depois de perder para o Atlético-MG por 2 a 0, o Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (20). Na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou o primeiro treino alviverde para o embate contra o Coritiba, no final de semana, pelo Brasileirão.

Os titulares do revés para o Galo fizeram, como já é tradição, um trabalho interno no CT palmeirense. O restante do elenco foi a campo para disputar um coletivo em campo reduzido, com dois tempos de 20 minutos e participação de Crias da Academia.

Richard Ríos fez sua primeira atividade com o grupo após retornar para São Paulo na madrugada de quinta-feira, depois de defender a Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas.