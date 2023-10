Com Luciano em má fase, São Paulo tem disputa por vaga de Calleri sem uma unanimidade

Pelo status que possui no elenco e a idolatria por parte da torcida, Luciano seria o substituto imediato de Calleri. O atacante soma 19 participações em gols nesta temporada, ficando atrás apenas do argentino, com 20, mas não vem conseguindo manter o nível de outros momentos.

Com isso, outros nomes que correm por fora podem ganhar minutos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, como Erison, recuperado de lesão muscular, David, Juan, que com Dorival Júnior se acostumou a atuar mais fora da área, e até mesmo Alexandre Pato, que sequer foi relacionado para os dois jogos da final da Copa do Brasil.

Contratado para ser o substituto direto de Calleri no São Paulo, Erison sofreu com muitos problemas musculares desde que desembarcou no Morumbi, porém, agora recuperado, voltou a entrar em campo na última quarta-feira, contra o Goiás, mas ainda será preciso readquirir ritmo de jogo pelo longo período afastado dos gramados. Em forma, o jogador seria uma ótima alternativa para preencher a lacuna deixada pelo argentino.

Fato é que, independentemente do atacante que substituir Calleri, o São Paulo precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. A apenas cinco tentos da zona de rebaixamento, o Tricolor se encontra em uma situação um tanto quanto preocupante e entrará em campo neste sábado, contra o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pressionado para reagir no torneio.