Com golaço de Brandt, Borussia Dortmund bate Werder Bremen e dorme na liderança do Alemão

O Borussia Dortmund assumiu a liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Werder Bremen por 1 a 0 nesta sexta-feira. Na abertura da oitava rodada, no Signal Iduna Park, os donos da casa contaram com um belo gol do meia Julian Brandt para conseguirem a vitória.

Invictos nesta temporada da Bundesliga, os vencedores chegaram a 20 pontos e assumiram a ponta da tabela. Até o final da rodada, porém, podem ser ultrapassados por outras três equipes. Caso isso aconteça, voltarão para o quarto lugar. O próximo desafio do Borussia Dortmund será na quarta-feira, quando enfrenta o Newcastle pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, às 16h (de Brasília), no St. James Park.

O Werder Bremen seguiu com seis pontos, na 14ª colocação. Dependendo dos resultados da rodada, a equipe pode terminar na zona de rebaixamento. Seu próximo confronto será contra o Union Berlin, no sábado, às 10h30, no Weserstadion.