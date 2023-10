Chapa de Herói Vicente declara apoio a Augusto Melo para eleição presidencial do Corinthians

A chapa Liberdade Corinthiana, integrada por Herói Vicente, declarou apoio oficial a Augusto Melo para a eleição presidencial do Corinthians. O grupo vinha adotando discurso de neutralidade para o pleito do dia 25 de novembro, mas formalizou amparo ao candidato da oposição via nota oficial.

O grupo Liberdade Corinthiana também conta com nomes como Neto e Ronaldo Giovanelli, ídolos do Timão. Com o apoio declarado a Augusto, todas as chapas que irão concorrer à eleição do Conselho Deliberativo adotaram um lado na corrida presidencial, que também conta com André Negão, representante da situação.

Herói Vicente foi diretor jurídico do Corinthians no mandato de Duilio Monteiro Alves, mas pediu demissão do cargo no início de junho por conta do momento político do clube.