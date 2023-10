CBF divulga tabela detalhada das rodadas 30 a 34 do Brasileirão; Flamengo tem jogo adiado

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das rodadas 30 a 34 do Campeonato Brasileiro. Com isso, os 20 clubes participantes conheceram as datas, locais e horários de seus próximos compromissos. A grande mudança ficou por conta da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino.

A 30ª rodada se inicia no dia 28 de outubro (sábado), e abrirá com dois confrontos: Palmeiras x Bahia, no Allianz Parque, e América-MG x Grêmio, no Independência, ambos às 19h (de Brasília).