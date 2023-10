CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos no empate entre Fluminense e Corinthians; confira

"Depois do chute, ele (Samuel Xavier) sofre um pisão. Tem um pisão, mas ele já tinha chutado, é da passada do jogador. Tem a finalização dele e na passada o Fábio Santos pisa no pé dele, mas depois do chute, tá? Tudo limpo, pode seguir", disse Traci para Zanovelli .

O Tricolor Carioca ainda alega que houve um toque de mão de Fagner, aos 15 minutos do segundo tempo, em lance que também envolveu Keno e Gil. Após o confronto, o clube emitiu uma nota oficial chamando a arbitragem de "desastrosa, vergonhosa e tendenciosa ".

Diante do Fluminense, o Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Lima empatou em seguida para os mandantes. Yuri e Fábio Santos abriram dois gols de vantagem para o Timão, mas o Flu descontou novamente com Lima e igualou o confronto com Jhon Arias.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.