Gómez minimiza atrito entre Veiga e Rony: 'Situação normal de jogo'

Uma cena chamou a atenção na derrota do Palmeiras para o Atlético-MG. Na última quinta-feira (19), o Verdão sofreu revés de 2 a 0 para o Galo no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou o G4 da competição — além de amargar o sexto jogo seguido sem vitória.

Durante o primeiro tempo, quando o marcador já apontava vantagem para a equipe comandada por Felipão, Raphael Veiga não gostou da falta de movimentação de Rony — o 'Rústico' não foi em direção a bola lançada ao ataque pelo camisa 23.

Com isso, os dois bateram boca no gramado. Endrick e Kevin tiveram que apartar a discussão. Após o jogo, na zona mista, o capitão Gustavo Gómez minimizou o atrito.