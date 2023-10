Botafogo x Athletico-PR: onde assistir e informações do jogo pelo Brasileirão

Um duelo entre dois times embalados no Campeonato Brasileiro. Assim será o encontro entre Botafogo e Athletico Paranaense, que se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 28ª rodada.

Este confronto terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Glorioso ganhou os dois últimos jogos, sendo o mais recente por 2 a 1 sobre o América-MG, em Minas Gerais. Assim, lidera com 58 pontos, nove a mais que o vice-líder Bragantino. Já o Furacão, que fez 2 a 1 no Grêmio no Rio Grande do Sul, subiu para a sexta posição com 44 pontos e passou a mirar o G-4, a zona de classificação direta para a Copa Libertadores.