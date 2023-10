Botafogo-SP x Novorizontino: veja data, horário e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

No duelo do primeiro turno, em Novo Horizonte, o Botafogo-SP venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Guilherme Madruga.

As duas equipes já se enfrentaram dez vezes. São cinco vitórias do Botafogo-SP, três vitórias do Novorizontino e dois empates.

CRB x Criciúma

Também no sábado às 17h, CRB e Criciúma se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo terá transmissão do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva acompanha o jogo minuto a minuto.