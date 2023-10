Bahia x Fortaleza: onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

??? Sábado é de novo na Fonte! Já são mais de 40 mil ingressos garantidos pra Bahia x Fortaleza. Site da Arena, bilheteria da Fonte e quatro lojas pela cidade são opções. Compareça você também! Detalhes aqui ?? https://t.co/Mii2dt40my #TMJBAHÊA pic.twitter.com/3814ZBGpvx

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 19, 2023

Do outro lado, o Fortaleza fará seu penúltimo jogo antes da final da Sul-Americana, no dia 28 de outubro contra a LDU. Por isso, essa deve ser a última chance do oitavo colocado do Brasileiro colocar os titulares antes da decisão. Atualmente, o Leão do Pici tem 42 pontos e ainda pode chegar na Libertadores pela competição.

Contudo, o argentino Juan Pablo Vojvoda terá alguns problemas para montar o time. O lateral Escobar e o meia Yago Pikachu tomaram o terceiro amarelo na derrota de 1 a 0 para o Vasco e serão desfalques. Por isso, Bruno Pacheco e Marinho devem ser os escolhidos pelo treinador para começar jogando.