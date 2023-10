Árbitro relata xingamentos de Felipe Melo na súmula em Fluminense x Corinthians

O Fluminense ficou na bronca com a arbitragem de Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG) no empate contra o Corinthians, na última quinta-feira, no Maracanã. No decorrer do confronto, Felipe Melo e Thiago Santos foram expulsos, ambos no banco de reservas.

Substituído no intervalo, o experiente jogador deixou o campo mais cedo aos 25 minutos do segundo tempo. Na súmula, o juiz mineiro detalhou o motivo da expulsão e os xingamentos do atleta.

"Por reclamar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem, saindo do banco de suplentes, dando socos no ar, após a marcação de falta contra sua equipe. Informo que após o referido jogador receber o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, veio correndo em minha direção de forma agressiva e desrespeitosa colocando seu rosto próximo ao meu, proferindo as seguintes palavras: 'Você vai me expulsar, seu sem vergonha'", começou Zanovelli.