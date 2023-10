Após nova derrota no Brasileirão, veja quais são as chances matemáticas de título e Libertadores do Palmeiras

A 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi devastadora para as pretensões de título do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, acumulou a quarta derrota seguida na competição nacional e deixou o G4.

Em contexto de crise ? tanto dentro quanto fora de campo ?, a briga do Alviverde deixou de ser a busca pelo Botafogo na liderança da tabela de classificação e passou a ser a garantia de uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.

O cenário negativo fez com que as chances de título do Alviverde, ao menos nos modelos matemáticos, chegasse praticamente a zero. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a equipe comandada por Abel Ferreira dispõe de 0,4% de probablidade de levantar o caneco da competição nacional.